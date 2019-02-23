Додон: Если захотят снять какую-то партию с выборов, они смогут сделать это и завтра (ВИДЕО)

Президент считает, что граждане страны должны быть готовы к любому сценарию вплоть до последнего момента. Заявление было сделано в рамках программы “Механизм действия” на телеканале “НТВ Молдова”.

– Юристы мне сказали, что если захотят снять партию с выборов, они могут и завтра это сделать в течение дня. Но это полный беспредел и, конечно, эти выборы никто не признает, но нужно быть готовыми до последнего момента. Несколько дней назад в интервью я говорил, что нужно готовиться к любому сценарию. Сегодня я хочу ещё раз призвать наших сторонников, моих личных сторонников и сторонников пропрезидентской партии, чтобы мы были очень внимательными к тому, что будет происходить. Во-первых, чтобы не было каких-либо провокаций в оставшиеся несколько часов и завтра. А во-вторых, если вдруг пойдут на какие-то слишком жёсткие вещи, мы должны быть готовы к тому, чтобы выйти и отстоять наше право, – сказал он.