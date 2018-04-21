Додон: Если “танцорам” из парламентского большинства что-то мешает, может, надо это отнять? (ВИДЕО)

Русский язык в Молдове – это язык межнационального общения. Это закреплено в законе, а закон необходимо соблюдать.

Об этом в ходе Форума этносов, проходящего сегодня, 21 апреля, заявил президент Молдовы Игорь Додон. Он отметил, что боязнь решения вопроса с русским языком затруднит решение приднестровской проблемы и воссоединение страны, а также осложнит общение с некоторыми регионами страны.

– Как мы будем дружить с гагаузами и представителями других национальностей, если мы не хотим общаться на русском языке? Но ведь это наш “плюс” по сравнению с нашими соседями! Потому что у нас все разговаривают и на молдавском, и на румынском, и на русском языках. Это наш “плюс”, а они хотят от него избавиться. Но у них не получается, – отметил Додон.

Глава государства выразил уверенность, что все попытки избавиться от русского языка обречены на провал, и заверил, что сделает в этом отношении все от него зависящее.

– Если этим “танцорам” из парламентского большинства что-то мешает, то, возможно, это надо у них отнять? – задался вопросом глава государства.