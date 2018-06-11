Додон: Если так называемые проевропейцы придут еще раз к власти даже на один срок, нам будет уже нечего спасать

В последнее время уже открыто обсуждается, в том числе на уровне руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в РМ, новая правящая коалиция так называемых проевропейских партий. Но для того, чтобы создать такую коалицию, необходимо, чтобы эти партии получили достаточное количество мандатов в будущем парламенте. Об этом в интервью порталу “Трибуна” заявил президент Игорь Додон.

– Сейчас у них этих мандатов нет, и все опросы общественного мнения указывают на то, что социалисты получат парламентское большинство. Те же опросы показывают, что если партии во главе с Майей Санду и Владом Плахотнюком проходят в парламент, то в связи с партией Андрея Нэстасе есть много вопросов. Поэтому ему предложили примэрию Кишинэу, чтобы он смог увеличить свой рейтинг, и повести за собой и партию. Не исключаю, что в связи с этим были и определенные советы со стороны западных партнеров, к словам которых прислушиваются и нынешняя власть, и так называемая проевропейская оппозиция, – сказал он.

Глава государства напомнил, что для Молдовы означают так называемые проевропейские правящие коалиции.

– Могу напомнить и о похищенном из банковской системы миллиарде, и об опустевших селах, и о тысячах людей, которые покинули страну навсегда, и о нищете, коррупции, контролируемом правосудии, уничтоженной экономике и социальной системе. Именно это означает «проевропейское правление» и «архитекторы» из-за рубежа создают в Молдове такие условия еще с 2009 года. Они прекрасно понимают, чем они занимаются, и куда привели страну, – отметил он.

По словам Додона, поведение внешних партнеров страны объясняется тем, что Молдова их интересует только с геополитической точки зрения, и им безразлично, что уничтожается страна и люди покидают ее сотнями тысяч. Им нужен полный контроль над Молдовой, чтобы использовать нашу страну в играх, которые они ведут на региональном и мировом уровнях, а те, что управляют страной с 2009 года, соглашаются быть использованными в этих играх взамен на возможность обворовывать страну и обогащаться за счет народа, подчеркнул глава государства. Именно поэтому следующие парламентские выборы он рассматривает как настоящую борьбу за Молдову.

– Так и будет, потому что, если эти так называемые проевропейцы придут еще раз к власти даже на один срок нам будет уже нечего спасать. Страну планомерно уничтожают, и иногда у меня создается впечатление, что это делается намеренно, для того, чтобы люди разочаровались и сказали, что чем такое государство, уж лучше вообще никакого. Но глубоко ошибаются те, кто думают, что смогут ликвидировать государственность Республики Молдова. Подавляющее большинство граждан любят свою страну и, вместе с ними, мы ее спасем. Мы вернем Молдову на ее естественный путь развития и обеспечим ей будущее, которого она достойна. Первый шаг в этом направлении будет сделан на парламентских выборах в этом году, – подытожил президент.