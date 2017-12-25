Додон: Если ситуация не изменится, мы останемся без населения

Массовый исход граждан из страны глава государства считает проблемой номер один в Молдове.

Об этом он заявил в интервью изданию “Коммерсант”.

Если в ближайшие годы ситуация не изменится, мы превратимся в страну пенсионеров, а через пару десятков лет у нас здесь просто будет страна без населения. Я думаю, это проблема номер один. Почему это происходит? Потому что все 26 лет независимости нас качало то к Западу, то к Востоку, но Молдовой, внутренними проблемами элиты не занимались, за исключением некоторых периодов, когда у власти были коммунисты, – отметил он.

Президент считает, что для того, чтобы не допустить подобного сценария, после следующих парламентских выборов политическим элитам нужно садиться за стол и создавать промолдавское парламентское большинство.

Без геополитики. Мы должны заниматься проблемами наших граждан. Надо убедить не уезжать тех, кто еще остался в стране, убедить граждан в том, что у Молдовы есть будущее. А для этого политики — левые, правые, все — должны пересмотреть свою геополитическую борьбу. Это первое. И второе. Если сможем убедить граждан остаться, надо будет серьезно думать о том, как вернуть тех, кто уехал, а это более миллиона активных граждан, – добавил он.

Глава государства также рассказал, что после новогодних праздников он намерен прийти в парламент со стратегией развития Молдовы, которая будет основываться именно на этом.

Выхода у нас нет. Если мы этого не сделаем — Молдовы не будет, – подытожил Игорь Додон.