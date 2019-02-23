Додон: Если пойдут по беспределу, ответ будет очень жестким (ВИДЕО)

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Глава государства считает, что возможны три варианта дестабилизации в связи с предстоящими выборами: если сегодня какой-либо из электоральных конкурентов будет снят с выборов, если власти пойдут по беспределу и прибегнут к массовой фальсификации результатов голосования либо же если правящая партия будет не согласна с результатами выборов и попытается их отменить. Заявление было сделано в рамках передачи на частном телеканале.

– Если пойдут по беспределу, и это зафиксируют, это повод для того, чтобы и левые, и правые партии не признали результаты выборов в понедельник утром. Если 70-80% молдавского общества не признают эти выборы, то, конечно, будет призыв к международным наблюдателям не признать эти выборы, и это снова повод для серьезной дестабилизации, – сказал он.

Глава государства выразил надежду на то, что обойдется без таких вариантов, поскольку “это взорвет всё, и тогда победителей не будет”.

– Власть должна понимать – не надо идти на такие вещи. Потому что ответ общества будет очень жестким. На встречах в районах люди просят меня, чтобы, если возникнет такая ситуация, мы дали жесткий отпор. Мы готовы к любому сценарию, и ответ будет очень жестким, – подытожил он.