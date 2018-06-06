Додон: Если осенью мы не выйдем массово на выборы, Молдовы не станет через несколько лет (ВИДЕО)

На парламентские выборы осенью этого года граждане Молдовы должны пойти, как в последний бой, так как другого шанса уже не будет.

Уверенность в этом высказал президент Молдовы Игорь Додон. Он выразил сожаление тем, что всё меньше молдаван выходят на выборы, приведя в пример Кишинев.

– Я слышал вчера очень много возмущенных. Но ребята, а вы вышли на выборы? Я хочу, чтобы все мы понимали: если мы осенью не выйдем массово на выборы, Молдовы не станет через несколько лет. Они просто аннулируют всё, что можно, они поменяют Конституцию, они опять начнут дестабилизацию по Приднестровью. Посмотрите, что они сделали всего лишь за один год. И какой выход будет у нас? Сдаваться я не намерен. Значит, если они “пойдут по беспределу”, надо будет выходить на площадь, но я этого не хочу. Я хочу демократическим путём добиться изменений в Молдове, но если не будет других вариантов, нам придётся выходить массово на площадь, – заявил глава государства.

При этом Додон обнадежил, что шансы на победу у Партии социалистов очень велики, отметив, что даже сами демократы признали выгодность нынешней смешанной системы для социалистов.

– Во-первых, я думаю, что это хорошо для Молдовы. Сейчас регионы, диаспора, Приднестровье получают свои мандаты. И, во-вторых, я открыто говорю, что нам это выгодно. Партия, которая имеет самый большой рейтинг, имеет шансы получить больше всего мандатов. И уже объявили на основании первого тура выборов в Кишиневе, что Партия социалистов может взять 9 из 11 мандатов. И мы будем бороться за эти мандаты, у нас хорошие шансы, – подчеркнул Додон.

Он отметил важность определения в кандидаты самых лучших профессионалов, высказав опасение при этом, что этих людей потом могут попытаться перекупить.

– Поэтому мы будем очень внимательно подходить к выбору тех кандидатов, которых мы поддержим. Кандидат, который пойдет от ПСРМ по одномандатным округам с нашей звездой, изначально имеет 25-30% голосов в тех районах, где нас не поддерживают. А в тех, где нас поддерживают, у Партии социалистов есть голоса 60-70% населения, – сказал президент страны.