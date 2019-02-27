Додон: Если народ не поверит в будущее Молдовы, явка на следующих выборах будет еще на 100-200 тысяч меньше

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Глава государства думал, что явка на парламентских выборах будет больше с учетом того, что впервые голосование было организовано по смешанной избирательной системе, и каждый кандидат должен был быть заинтересован в том, чтобы в его округе вышло как можно больше голосующих. Однако тот факт, что явка была самой низкой за всю историю Молдовы в очередной раз подтверждает то, что очень много людей выехало из республики.

Об этом президент заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова”.

– К сожалению, эти тенденции принимают угрожающий темп и масштаб для РМ. Мы уже потеряли треть населения. Если ситуация в ближайшее время не улучшится, если народ не поверит в будущее РМ, то на следующих выборах нас будет еще на 100-200 тыс. меньше. Поэтому сейчас очень важно знать, какой расклад будет после этих выборов: будут коалиции или досрочные выборы. Если удастся политическим партиям обеспечить возврат доверия к будущему РМ, это будет самый хороший результат, несмотря на то, что были очень сложные выборы. Все будет зависеть от того, что будет происходить в ближайшие 2-3 недели, – сказал он.

Низкую явку диаспоры президент объяснил тем, что наши сограждане, работающие за рубежом, не поверили в то, что еще можно что-то изменить в стране. В то же время, говоря о слабом участии в голосовании молдаван в России, Игорь Додон отметил, что люди боялись, что на участках будет такая же давка, как на президентских выборах, а потому предпочли просто не участвовать в голосовании.

– Очень многие подумали о том, зачем идти, если до них очередь все равно не дойдет. Думаю, это тоже сыграло определенную роль, – сказал он.