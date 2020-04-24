Додон: Если КС по запросу некоторых депутатов заблокирует вчерашние законы, велика вероятность, что с 1 мая не будет пенсий и зарплат (ВИДЕО)

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Если принятые вчера законы будут заблокированы Конституционным судом по запросу некоторых представителей оппозиции, есть большая вероятность того, что с 1 мая в РМ может быть остановлена выплата пенсий и зарплат. Об этом сегодня на брифинге для прессы заявил Игорь Додон.

Он напомнил, что правительство в сжатые сроки нашло возможность и подписало кредитные соглашения для получения более 8 млрд леев для поддержки населения нашей страны. Глава государства поблагодарил депутатов, которые вчера поддержали данные проекты, и рассказал, что сегодня подписал эти документы.

– В них прописано всё, что мы обещали предпринимателям и населению. Это реальная поддержка. Но я увидел намерение некоторых депутатов заблокировать эти законы, и увидел, что предпринимается попытка использовать Конституционный суд в качестве политического инструмента в этой ситуации. Хочу предупредить всех: и политических оппонентов, и представителей КС, и проинформировать экономических агентов, о чем речь. В случае если принятые вчера законы будут заблокированы по запросу некоторых депутатов оппозиции, тогда, скорее всего, а вероятность очень высока, с 1 мая в РМ не будут выплачиваться пенсии, а также зарплаты бюджетникам, – сказал он.

Без финансирования, подчеркнул Додон, в этом случае останутся медицинская система и экономические агенты. Окажется невозможным и ремонт дорог.

– Если кто-то хочет взять на себя за это ответственность перед гражданами – пусть сделает это. Правительство и президент сделали и делают всё для того, чтобы поддержать каждого. А если кто-то решил заблокировать эту помощь простым гражданам, потому что надеется спасти свои 9 евро из аэропорта или дестабилизировать ситуацию в стране, а Конституционный суд позволит использовать себя в качестве политического инструмента, тогда пусть отвечают за все последствия – социальные, экономические и политические. Мы были, остаемся и будем рядом с гражданами. Мы сделаем всё для того, чтобы помочь вам, как делали это всё это время, как нашли деньги, чтобы платить зарплаты и пенсии. А те, кто ничего не делал и не делает, а хотят использовать КС, потому что по-другому не могли заблокировать эти законы в парламенте, пусть возьмут за это ответственность – перед гражданами, Богом, перед всеми, – подытожил он.

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