Додон: Если бы у нас не получилось, до осени уничтожили бы всех (ВИДЕО)

Если бы у Партии социалистов и блока “АКУМ” не получилось бы до конца осуществить задуманное, до осени демократы уничтожили бы и тех, и других, “зачистив” и правый, и левый фланги. Об этом в рамках программы на частном телеканале завил президент страны Игорь Додон.

– Хотите я скажу, как они бы поступили, если бы у нас не получилось? Всё руководство социалистов, не только я, все депутаты, были бы с уголовными делами. Всех бы уничтожили – и нас, и правых, Майю Санду, Андрея Нэстасе. До осени не было бы никого. Было бы “чистое поле” и у правых, и у левых. И были бы Шор, Усатый, справа “вырастили” бы унионисты за какие-то денежки. Не мы начали эту войну, ее начали они. И не только с нами, с политиками, а со всей страной, издевались над народом, – сказал Игорь Додон.