Додон: Если бы не было Победы, не было бы и Молдовы (ВИДЕО)

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День Победы для Молдовы – государственный праздник. Об этом в рамках “Специального выпуска” на телеканале “НТВ Молдова” заявил Игорь Додон. Глава государства напомнил, что по его инициативе по всей стране проводятся мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Молдовы от фашизма, а также активно ведется подготовка к самому 9 Мая, однако этим должен заниматься не только президент, но и правительство, считает Додон.

– Должны быть поручения по школам. Почему в прошлом году, когда горе-унионисты хотели праздновать 100-летие унири, из Министерства образования пошло всем школам указание включить этот вопрос в школьную программу? А когда у нас 75 лет освобождения Молдовы от фашистов – нет. Не было бы Победы – не было бы Молдовы, не было бы народа. Все это понимают. Дайте поручение – пусть в школах об этом говорят. Почему президент должен искать выходы, чтобы в каком-то районе что-то сделать? Это должно быть системно, на уровне государства. Но пока что это правительство ничего не делает, – возмутился он.

Глава государства также отметил, что это касается и Мемориала воинской славы “Вечность”, который находится в плачевном состоянии, однако правительство бездействует. Вместо кабинета министров ремонт комплекса решил взять на себя сам Игорь Додон. Восстановят по инициативе президента и памятник освободителям Кишинева, установленный напротив Академии наук.

– Мемориал в центре Кишинева – в плачевном состоянии. В прошлом году мы нашли возможность сделать косметический ремонт. Но там нужно 5 млн леев на нормальный ремонт. Сейчас его нужно капитально отремонтировать. Почему президент должен выйти с инициативой и искать деньги у спонсоров за рубежом? Это наш памятник, и я сделаю это. Не начнем сейчас, так как 9 мая не сможем туда колонной прийти, но 10-11 мая найдем возможность и сделаем, если правительство не хочет этим заниматься. Памятник освободителям Кишинева напротив Академии Наук – там тоже нужно делать ремонт, это подведомство примэрии. Так давайте сделаем. Там нужно 1,5-2 млн. И именно в этом году это нужно сделать, – добавил он.

В заключение президент отметил, что в этом году 9 Мая в Кишиневе состоится традиционный Марш Победы. Как и в прошлые годы, Игорь Додон возглавит колонну граждан и пройдет вместе с нашими соотечественниками по главным улицам столицы. Вечером же под эгидой главы государства состоится грандиозный концерт.