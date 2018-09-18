Додон: Если бы демократы действительно слышали народ, они давно распустили бы парламент и объявили досрочные выборы (ВИДЕО)

Президента Молдовы Игоря Додона не устраивает смена нескольких министров, он по-прежнему выступает за отставку нынешнего кабмина в полном составе и формирования нового.

Об этом глава молдавского государства заявил сегодня, 18 сентября, в ходе передачи на общественном телеканале. Додон подчеркнул, что новое правительство должно быть правительством технократов и профессионалов, которое будет заниматься проблемами граждан Республики Молдова. В то же время президент ответил демократам, которые заявили, что решили сменить министров, потому что “этого хотят граждане”.

– Я думаю, осталось немного – всего несколько месяцев, и у нас будет новое правительство. И я не понимаю, зачем они сейчас вводят изменения, потому что остались считанные месяцы до выборов. Люди хотят, чтобы это правительство и парламентское большинство ушли совсем. Если бы демократы действительно слышали граждан, они давно распустили бы парламент и объявили досрочные выборы, чтобы не тянуть до февраля, – подчеркнул Додон.

Президент не думает, что на завтрашнем заседании правительства будут представлены новые министры, но высказал уверенность, что и двоих “старых” тоже не будет, так как указы об их отставке будут подписаны завтра утром.

– Я жду, чтобы в отставку ушло все нынешнее правительство, состоялись парламентские выборы, сформировались новое парламентское большинство и новое правительство, – поставил точку Додон.