Додон: Еще раз убедился, что есть в Молдове красивые места и нам есть чем гордиться (ФОТО)

Додон: Еще раз убедился, что есть в Молдове красивые места и нам есть чем гордиться (ФОТО)

Возвращаясь из Гагаузии, глава государства посетил замечательный историко-культурный комплекс – имение Манук-Бея, которое было отреставрировано после многих десятилетий простоя и разрушения.

Это уникальный в своем роде архитектурный ансамбль, построенный в 19-м веке и оставленный в наследство народу Молдовы известным дипломатом и негоциантом армянского происхождения Эммануэлем Мирзаяном, который вошел в историю под именем Манук-Бей.

– Я впервые посетил это имение и восхитился увиденным. Еще раз убедился, что есть в Молдове красивые места и нам есть чем гордиться. Выразил благодарность европейским партнерам, администрации и жителям района, усилиями которых дворец был спасен и возрожден. Сегодня имение Манук-Бея – это одновременно важный культурный центр государственного значения и перспективный туристический объект, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Глава государства выразил уверенность, что нам необходимо уделять особое внимание возрождению памятников культуры и истории, чтобы наша страна стала еще привлекательнее для ее жителей и иностранных гостей.

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