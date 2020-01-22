Додон: Думаю, правительство Кику справится со всеми непростыми вызовами (ВИДЕО)

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Правительство Иона Кику, в состав которого вошли профессионалы и технократы, ответственно подходит к решению существующих в стране проблем. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале Гагаузии заявил президент Игорь Додон. Глава государства выразил уверенность в том, что кабинету министров удастся справиться со всеми стоящими перед ним вызовами.

Игорь Додон напомнил, что за прошлый год в Молдове сменилось три правительства. Глава государства дал краткую характеристику каждому из них.

– Первое было при захваченном государстве, кто-то называет: “тирания от Плахотнюка”. Второе правительство, мы думали, будет близко к народу, но руководство оказалось довольно истерично настроенным. Больше истерик было и пустых деклараций, а работы на местах не было, люди не чувствовали результата. Я почему ее критиковал с сентября? Мы дали 100 дней – работайте. А результатов не было, люди были недовольны. И вот появилось это правительство профессионалов-технократов. Оно несет ответственность за судьбу страны. Обычно после 100 дней дают определенные оценки. Но мне кажется, что, несмотря на все трудности, которые есть, они ответственно подошли к решению вопросов. Проблем очень много, невозможно решить всё сразу, – сказал он.

В качестве примера глава государства привел ситуацию с преступностью в стране. Игорь Додон отметил, что громкие преступления последних недель – последствия того, что не делало последнее правительство, однако работа для улучшения ситуации ведется.

– Мы будем работать системно, проблемы есть во всех областях. Думаю, это правительство ответственно подходит ко всему и будет справляться со всеми этими непростыми вызовами, – добавил президент.