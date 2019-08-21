Додон: Думаю, что социалисты добьются высокого результата на местных выборах

Додон: Думаю, что социалисты добьются высокого результата на местных выборах

Партия социалистов активно готовится к предстоящим местным выборам. На сегодняшнем заседании Республиканского совета ПСРМ была обсуждена стратегия предстоящей кампании ПСРМ.

По словам неформального лидера Партии социалистов, президента страны Игоря Додона, практически во всех населенных пунктах были выявлены кандидаты в примары и советники. Глава государства высоко оценил подготовку формирования к предстоящим выборам.

– Думаю, что ПСРМ добьется на них высокого результата, – сказал он. 

Игорь Додон отметил, что кандидаты на должности примаров Кишинева и Бельц, а также на должности муниципальных и районных советников могут быть выдвинуты после 30 августа, а кандидаты на другие должности – примаров и советников других городов, а также сел – после 9 сентября. Все кандидатуры уже обозначены и будут зарегистрированы после того, как это позволит законодательство, сказал он.

Вместе с тем Игорь Додон подтвердил, что кандидатом ПСРМ на должность генерального примара Кишинева является Ион Чебан

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