Додон: Думаю, что парламент будет работать и в августе

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Руководству страны предстоит много работы этим летом. Об этом президент Игорь Додон рассказал в эфире передачи “Полюс” на телеканале Accent TV. Глава государства отметил, что, скорее всего, в августе парламент соберется на несколько внеочередных сессий для решения наиболее актуальных вопросов и проблем.

– Нужно закончить конкурс по Конституционному суду. Я надеюсь, что к 29 июля, к 25-летию Конституции, у нас будет новый состав КС, – сказал он.

Кроме того, отметил президент, необходимо принять поправки в бюджет на 2019 год и разобраться с налоговой политикой. В данной связи Игорь Додон не исключил, что в августе пройдут несколько экстраординарных сессий парламента для решения всех этих вопросов.

– Парламент, согласно регламенту, уходит в отпуск в конце июля и возвращается в сентябре. Но есть очень много вопросов. Поэтому я думаю, что парламент будет работать и в августе, чтобы решить текущие проблемы. А 20 числа уже начинается избирательная кампания по местным выборам, – сказал он.