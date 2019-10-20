Додон: Достаточно демагогии! Кишиневу нужен профессионал, а не политик (ВИДЕО)

0

Глава государства проголосовал сегодня за столицу, которая будет управляться профессионалами. Игорь Додон считает, что пришло время отказаться от демагогии в Кишиневе.

– Во главе столицы нашей страны нужен профессионал, а не политик. Нужно, чтобы были профессионалы. И желательно, чтобы будущий мэр больше политикой, как минимум на мандат в 4 года, не занимался – ни геополитикой, ни политикой идеологической ни левой, ни правой. Если он получит право управлять Кишиневом, он должен отказаться от всех политических игр, даже от членства в некоторых партиях. Пусть приостанавливает и пусть занимается только Кишиневом. Я думаю, что это будет правильно! – сказал он.

Игорь Додон также выразил уверенность в том, что, начиная уже с сегодняшнего дня, ситуация в Кишиневе начнет меняться к лучшему.

– Мы все живем в этом муниципии, наши дети ходят здесь в школы, детские сады. Мы все хотим, чтобы наш город был чистым, чтобы уровень безопасности был выше. Я твердо уверен, что это – в наших руках, – добавил президент.

Напомним, сегодня, 20 октября, проходят всеобщие местные выборы.