Додон: Досрочные выборы лучше, чем нелегитимная коалиция (ВИДЕО)

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Как глава государства, Игорь Додон примет один из четырех озвученных им ранее легитимных сценариев развития ситуации после выборов: создание парламентского большинства прошедшими в законодательный орган страны партиями или проведение досрочных парламентских выборов. Об этом президент Молдовы заявил в рамках передачи на частном телеканале. При этом Додон в очередной раз подчеркнул, что категорически не согласится с пятым, нелегитимным сценарием, а именно с созданием парламентского большинства путем подкупа и шантажа депутатов из различных фракций.

В данной связи президент отметил, что лучшим решением, если прошедшим в парламент трем основным силам не удастся найти общий язык, станут досрочные выборы.

– В случае если 3 партии не смогут найти общий язык, досрочные выборы будут лучшим решением, нежели создание нелегитимной коалиции и правительства. Я, как президент, не подпишу кандидатуру премьер-министра, да и в обществе это воспримут враждебно – как внутри, так и извне, – сказал он.