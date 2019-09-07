Додон договорился с Путиным: В этом году тарифы на газ не вырастут, а в следующем возможно снижение (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе однодневного рабочего визита в Москву Игорь Додон встретился с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Стороны обсудили различные аспекты стратегического диалога между нашими странами, уделив особое внимание решению проблемы с поставками природного газа в Республику Молдова.

– Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут. Уже с 1 октября цена поставляемого российского газа для Молдовы снизится, – сообщил президент на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.

Глава государства выразил российскому руководству признательность за продление режима беспошлинного импорта пяти категорий молдавских товаров агропромышленного сектора на российский рынок. Благодаря этому объём поставок нашей продукции за последние месяцы существенно вырос, подчеркнул он.

Игорь Додон также отметил важность проведения первого за три года заседания Молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и второго Молдавско-российского экономического форума. Оба мероприятия состоятся в сентябре в Кишиневе.

– Рассмотрели также комплекс вопросов внутренней и внешней политики Республики Молдова. Подчеркнул исторический характер событий в нашей стране в начале июня и поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку мирной передачи власти. Отметил в связи с этим, что уникальный внешнеполитический консенсус вокруг Молдовы дает нам большие шансы на развитие страны, а также на полноценную реализацию стратегии взвешенной внешней политики на основе сохранения и укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета. В этом же контексте рассказал Президенту Российской Федерации об активизации контактов с высокопоставленными представителями ключевых внешних партнеров нашей страны (РФ, ЕС и США), об итогах недавней встречи с руководством ЕС и НАТО в Брюсселе и о предстоящем выступлении на 74-й Генеральной Ассамблее ООН, – отметил Игорь Додон.

В то же время, говоря о приднестровском урегулировании, молдавский лидер подчеркнул необходимость объединения усилий всех участников переговорного формата 5+2 с целью нахождения приемлемой модели политического урегулирования приднестровской проблемы при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно-признанных границах.