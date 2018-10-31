Додон договорился с Путиным о снятии таможенных пошлин на молдавские товары

Додон договорился с Путиным о снятии таможенных пошлин на молдавские товары

Нововведение вступит в силу уже с 1 января 2019 года. Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Игорь Додон по итогам встречи с российским лидером. 

– Договорились о принятии совместных конкретных действий по увеличению экспорта товаров молдавского производства на российский рынок, в том числе о снятии с 1 января 2019 года таможенных пошлин на экспорт в Россию следующих товаров молдавского производства: овощей, фруктов (яблоки, черешня, слива, нектарины и др.), плодоовощных консервов и винодельческой продукции, – отметил президент. 

О других договоренностях глав государств можно прочитать здесь.

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