Додон договорился с Козаком: Россия срочно выдаст 500 дополнительных разрешений на транспортировку молдавских товаров

Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений («дозволов») на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня вечером в телефонного разговора президента Игоря Додона с вице-премьером РФ, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.
На своей странице в соцсети глава государства отметил, что это – экстренная мера, которая необходима для того, чтобы разблокировать чрезвычайную ситуацию, в которую попали молдавские экспортеры за последние дни. Однако, подчеркнул Додон,
необходимо срочно провести переговоры на уровне профильных министерств, чтобы обеспечить бесперебойные поставки молдавских товаров в Россию до конца этого года.
– Выражаю большую признательность российским партнерам за помощь нашей стране. Напомню, что возобновление перевозок молдавских товаров через Украину в Россию и снятие Москвой импортных пошлин на пять видов нашей продукции стало возможным благодаря личной договоренности президентов России и Молдовы в 2018 году. Вместе с тем, рассчитываю на более активное вовлечение профильного министерства Республики Молдова в разрешение подобных проблем. Помощь молдавским производителям – общая задача всего руководства страны, – подчеркнул он.