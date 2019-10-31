Додон договорился с Козаком: Россия срочно выдаст 500 дополнительных разрешений на транспортировку молдавских товаров

Российская Федерация в срочном порядке выдаст 500 дополнительных разрешений («дозволов») на транспортировку молдавских товаров в Россию через территорию Украины. Соответствующая договоренность была достигнута сегодня вечером в телефонного разговора президента Игоря Додона с вице-премьером РФ, специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Молдова Дмитрием Козаком.

На своей странице в соцсети глава государства отметил, что это – экстренная мера, которая необходима для того, чтобы разблокировать чрезвычайную ситуацию, в которую попали молдавские экспортеры за последние дни. Однако, подчеркнул Додон,

необходимо срочно провести переговоры на уровне профильных министерств, чтобы обеспечить бесперебойные поставки молдавских товаров в Россию до конца этого года.