Додон договорился о проведении в Кишиневе молдо-российского экономического форума

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с сопредседателем Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андреем Назаровым.

Стороны обсудили ряд вопросов торгово-экономического и делового сотрудничества между Республикой Молдова и Россией. Они отметили, что у российского и молдавского бизнес-сообщества есть огромный потенциал для плодотворного сотрудничества.

– Договорились провести 27-29 сентября в Кишиневе большой молдо-российский экономический форум. Планируется прибытие нескольких десятков руководителей крупнейших российских предприятий и подписание двухсторонних контрактов с молдавскими предпринимателями, – рассказал глава молдавского государства.

Кроме того, 24 мая в Санкт-Петербурге, в преддверии Международного экономического форума, Президент Республики Молдова проведет встречу с представителями деловых кругов Российской Федерации. На встрече будет сделана презентация Платформы сентябрьского молдо-российского экономического форума.