Додон: Договоренность с Путиным приведет к росту экспорта аграрной продукции из Молдовы (ФОТО)

Додон: Договоренность с Путиным приведет к росту экспорта аграрной продукции из Молдовы (ФОТО)

В ходе рабочей поездки на север страны глава государства побеседовал с аграриями и сообщил им о решениях, принятых ранее Российской Федерацией в отношении экспорта молдавской продукции на российский рынок.

– В этом году в Республике Молдова получен рекордный урожай яблок – более полумиллиона тонн. К сожалению, цены достаточно низкие, поэтому решение об отмене таможенных пошлин, о чем мы условились с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, имеет огромное значение, поскольку приведет к росту экспорта аграрной продукции из нашей страны. Действующие ныне пошлины составляют примерно 2 лея за 1 кг, а это дополнительные расходы. Отмена таможенной пошлины будет способствовать росту конкурентоспособности нашей продукции и, разумеется, увеличению объема экспорта в несколько раз, – отметил Игорь Додон. 

Напомним, что в результате ранее достигнутых с российским президентом соглашений уже около 200 компаний из нашей страны получили право экспортировать собственную продукцию на российский рынок.

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