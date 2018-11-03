Додон: Договоренность с Путиным приведет к росту экспорта аграрной продукции из Молдовы (ФОТО)

В ходе рабочей поездки на север страны глава государства побеседовал с аграриями и сообщил им о решениях, принятых ранее Российской Федерацией в отношении экспорта молдавской продукции на российский рынок.

– В этом году в Республике Молдова получен рекордный урожай яблок – более полумиллиона тонн. К сожалению, цены достаточно низкие, поэтому решение об отмене таможенных пошлин, о чем мы условились с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, имеет огромное значение, поскольку приведет к росту экспорта аграрной продукции из нашей страны. Действующие ныне пошлины составляют примерно 2 лея за 1 кг, а это дополнительные расходы. Отмена таможенной пошлины будет способствовать росту конкурентоспособности нашей продукции и, разумеется, увеличению объема экспорта в несколько раз, – отметил Игорь Додон.

Напомним, что в результате ранее достигнутых с российским президентом соглашений уже около 200 компаний из нашей страны получили право экспортировать собственную продукцию на российский рынок.