Додон – “доброжелателям”: Успокойтесь, пейте чай…Дальше – вы знаете (ВИДЕО)

В рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” Игорь Додон выступил с репликой на спекуляции тех, кто ставит под сомнение то, что обещанный российский кредит поступит в Молдову.

– Во-первых, моим “доброжелателям” – успокойтесь, пейте чай, дальше – вы знаете. Всё будет хорошо. Вчера Государственная Дума Российской Федерации приняла во втором чтении поправки к бюджету России, где предусмотрено предоставление кредита для Молдовы – 200 млн евро. Переговоры заканчиваются на этой неделе, либо в начале следующей недели. Я думаю, что к середине-концу следующей недели соглашение будет подписано, будет ратифицировано в марте парламентом, и в начале апреля эти деньги поступят в Республику Молдова для того, чтобы начали строительство дорог, – сказал он.