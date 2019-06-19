Додон для “Россия-24”: Политический кризис в Молдове преодолен (ВИДЕО)

Додон для “Россия-24”: Политический кризис в Молдове преодолен (ВИДЕО)

На прошлой неделе в Молдове сложился кризис с блокированием деятельности правительства, парламента и, частично, президентуры. Но на сегодняшний день можно сказать, что этот этап преодолен. Об этом в рамках интервью для “Россия-24” заявил президент Игорь Додон. 

– Новое парламентское большинство работает, практически каждый день собирается парламент, принимает законы. Есть взаимодействие с президентом, правительством. Можно сказать, что мы политический кризис преодолели, – сказал он. 

Додон считает, что демократы не согласны с тем, что их отправили в оппозицию, но уже свыклись с этой мыслью. Однако президент полагает, что ДПМ еще может предпринять попытку организации беспорядков, поскольку у демократов пока остались рычаги влияния во многих структурах, в том числе и в силовых.

– Поэтому мы должны разобраться со всеми этими ведомствами, чтобы не было провокаций и бойкота со стороны старой власти, – отметил он. 

Полную версию интервью смотрите ниже:

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