Додон: Для Плахотнюка и Шора в аэропорту были отдельные входы (ВИДЕО)

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Экс-председатель Демократической партии Влад Плахотнюк и лидер партии “Шор” Илан Шор пользовались отдельными входами в Международном аэропорту Кишинева, которые были предусмотрены специально для них. Об этом в рамках программы на частном телеканале заявил президент страны Игорь Додон.

– Было два отдельных входа для Шора и Плахотнюка. Без контроля багажа и документов они заезжали на машинах через эти входы и сразу к самолету. Как такое возможно? Все люди – как люди, а эти – раз, с сумками подъезжали к самолету и улетали, – сказал он.

Глава государства также отметил, что у обоих было несколько удостоверений личности, учитывая тот факт, что предприятие “Реджистру” также находилось под контролем ДПМ.

– Паспорта на разные имена. Мы с этим также разберемся. Мы знаем и фамилии, на которые им были выданы паспорта. Там столько всего…Мы сейчас только на “верхушке айсберга”. Но мы системно будем со всем этим разбираться, иначе люди нам этого не простят, – отметил он.