Додон: Для меня очень важно, чтобы следующее правительство было более открыто к России

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При создании правительства очень важно, чтобы твои внешние партнеры, с которыми ты хочешь работать дальше по решению проблем не партии, а страны, были готовы работать с этим кабинетом министров. Об этом президент Игорь Додон заявил в рамках программы на частном телеканале.

– Я видел много критики, что Додон был в Москве, встречался с Патриархом Кириллом. Почему-то никто не критикует Майю Санду, когда она говорит, что была в Брюсселе и ей сказали, что дают 200 миллионов евро. То есть, это считается нормальным. Она, наверное, поехала и спросила: “Если я возглавлю правительство, вы дадите мне денег на реформы и так далее?”. Правильный вопрос? Правильный. Поэтому я не вижу никаких проблем, когда ведутся открытые разговоры о дальнейшем сотрудничестве, – сказал он.

Глава государства подчеркнул, что и для него, и для жителей РМ очень важно, чтобы следующее правительство было более открыто к России.

– Это важно, потому что те договоренности, которые были у меня с Путиным – по экспорту, по бестаможенным поставкам фруктов, – были на определенный период. Для меня очень важно, чтобы следующее правительство могло разговаривать с Москвой, чтобы с этим правительством хотели бы разговаривать партнеры и Востока, и с Запада. Я сделаю для этого все возможное, – подытожил он.