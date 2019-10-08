Додон: Диверсификация рынков сбыта и защита отечественных производителей – мои первостепенные задачи (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе рабочей поездки в Бельцы Игорь Додон ознакомился с работой хлебозавода “Baiur Agro”, который производит широкую гамму хлебобулочных и кондитерских изделий. Эта компания работает с 1998 года и насчитывает 129 сотрудников.

“Baiur Agro” бережно хранит старинные традиции хлебопечения, применяя их в современных условиях. За восемь месяцев 2019 года благодаря внедрению новых технологий производства вкусной и высококачественной продукции объём продаж вырос на 21.3% в сравнении с периодом прошлого года.

– В ходе беседы с работниками предприятия подчеркнул, что диверсификация рынков сбыта и защита отечественных производителей являются первостепенными задачами администрации президента, и мы приложим все усилия, чтобы создать приемлемые условия для деятельности местных предпринимателей, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.