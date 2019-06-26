Додон – директорам госпредприятий: Не думайте, что кто-то вернется из-за границы и будет продолжать вас “крышевать” (ВИДЕО)

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Деятельность монопольных предприятий также была рассмотрена на сегодняшнем заседании Высшего совета безопасности. По словам главы государства Игоря Додона, есть информация о том, что на многих больших предприятиях, как, например, “Молдова-газ”, “Молдтелеком”, “Железная дорога Молдовы” и так далее, в последние недели осуществляются закупки на сотни миллионов леев.

– Понимая, что там пока еще те директора, которые были назначены ранее, в срочном порядке переводят со счетов государственных предприятий деньги, преимущественно, за пределы страны, за различные услуги и имущество. Это не говоря о том случае в “Молдова-газ”, когда они взяли 20-30 джипов. Также есть информация, что некоторые директора в срочном порядке подписывают заявления об отпуске на 3-4 месяца, потому что лидеры ДПМ говорят им: “Идите в отпуск на 3-4 месяца, чтобы вас не сняли, а мы потом вернемся”, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что потребовал от коллег по правительству в срочном порядке взять под контроль ситуацию во всех государственных учреждениях, а в особенности – монопольных.

– Они практически все подчиняются теперь Агентству публичной собственности, а не профильным министерствам. Хочу попросить всех директоров государственных предприятий – оставьте эти схемы. Не думайте, что кто-то вернется из-за границы и будет продолжать вас “крышевать”. Это закончилось. Нет ни единого шанса. Все эти схемы будут разрушены, потому что этого ждут от нас граждане, и эти перемены будут, – сказал он.