Додон – дипломатам: Молдова будет строго соблюдать нейтралитет и дружить со всеми странами (ФОТО)

Додон – дипломатам: Молдова будет строго соблюдать нейтралитет и дружить со всеми странами (ФОТО)

Президент страны Игорь Додон провел сегодня, 4 октября, традиционную встречу с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова. В этот раз общение проходило на берегу Днестра, в резиденции Холеркань.

В ходе откровенного двухчасового общения стороны обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Республики Молдова, приднестровского урегулирования, а также региональной и международной безопасности.

– В частности, я вновь подчеркнул, что внешняя политика страны должна строиться на сохранении баланса между Западом и Востоком. Молдова будет строго соблюдать нейтралитет и дружить со всеми странами, исходя из национальных интересов, – отметил президент на своей странице в соцсети. 

Глава государства заверил дипломатов в том, неформальные встречи продолжатся, и следующая состоится уже до конца нынешнего года в реконструированном здании администрации президента.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md