Додон: Диктата одной партии я не допущу

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В интервью российским “Известиям” глава государства поделился своей точкой зрения о поствыборной ситуации в стране.

В частности, Игорь Додон рассказал о своем намерении созвать первое заседание нового парламента уже на следующей неделе. До тех пор, считает президент, говорить о политическом кризисе в стране – рано.

– Скорее всего, я созову это заседание уже на следующей неделе. После этого будут сформированы фракции, и тогда я в качестве президента начну переговоры с крупнейшими парламентскими политическими силами, которым удалось получить мандаты. Надеюсь, в результате подобных обсуждений удастся все-таки к чему-то прийти. Если же этого не произойдет, то надо побыстрее распускать парламент и проводить перевыборы одновременно с местными выборами, – сказал Додон.

Вместе с тем, глава государства подчеркнул, что категорически не приемлет переход диктата от одной фракции к другой и создания так называемого парламентского большинства, как это было в прошлый раз.

– Диктата одной партии я не допущу. Тогда его сформировали из более чем 25 депутатов, которые ушли из других фракций, примкнув к Демократической партии. Если я увижу такие попытки, то не подпишу кандидата на должность премьера, которого предложит подобное большинство. Тогда страну будут ждать досрочные парламентские выборы, – добавил он.

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