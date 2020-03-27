Додон – диаспоре: Организацией чартеров не занимаются политики. Не верьте балаболам, которые пытаются извлечь выгоду из вашей беды (ВИДЕО)

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“Не верьте политикам, которые говорят, что они организовали вам чартеры, чтобы вы вернулись домой, потому что это делают не политики. Для осуществления каждого чартерного рейса должно быть разрешение комиссии по ЧС”. Об этом в рамках программы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Сейчас очень много шарлатанов, которые зарабатывают на вас деньги. Билет на чартер стоит 200 долларов, а вам продают за 270. Поэтому не верьте демагогам и балаболам, которые пытаются извлечь политическую выгоду из вашей беды. Власти делают всё, по мере возможностей, чтобы помочь вам вернуться домой, – сказал он.

Президент подчеркнул, что решением проблем диаспоры может заниматься только МИДЕИ. Министерству, в частности, поручено составить списки граждан, которые хотят вернуться в страну, и передать их комиссии по ЧС, после чего будут организованы чартерные рейсы. Приоритет будет отдан детям, студентам, людям, получающим лечение, и гражданам, оказавшимся в затруднительной ситуации.

– Мы хотим, чтобы вы вернулись домой. Более того, мы думаем, как сделать так, чтобы вы активнее внедрились в экономическую жизнь страны. Мы очень хотим, чтобы, вернувшись домой, вы остались дома. Если говорить откровенно – я думаю, что это хороший вызов для РМ. Было бы хорошо, чтобы 100-200 тысяч молдаван остались дома. Но не стоит ударяться в авантюры, чтобы попасть домой, – заявил Игорь Додон.

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