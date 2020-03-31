Додон – диаспоре: Не верьте шарлатанам и спекулянтам! Информируйтесь из официальных источников! (ВИДЕО)

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Все решения по поводу организации чартерных рейсов принимаются комиссией по чрезвычайным ситуациям. Об этом на брифинге для прессы еще раз заявил Игорь Додон. Глава государства призвал наших соотечественников, находящихся за границей, информироваться только из официальных источников и “не верит шарлатанам”.

– Обо всех рейсах, которые будут организованы, вы будете проинформированы официально, потому что все решения, которые принимает комиссия по чрезвычайным ситуациям, публикуются. Поэтому не верьте шарлатанам, спекулянтам и даже некоторым политикам, которые пытаются сделать шоу, а некоторые делают даже бизнес на этом. Есть официальное решение комиссии по чрезвычайным ситуациям, вы знаете точно, какие рейсы запланированы на эту неделю. Составлением списков занимается МИДЕИ. Сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям будет принято решение и утверждён регламент в связи с этим, чтобы было понятно, как проводится эта процедура, – сказал он.

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