Додон: Дети – наше будущее, и наш долг – создать все условия для их учебы и развития (ФОТО, ВИДЕО)

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В ходе поездки в районы Игорь Додон посетил детский сад “Ромашка” в селе Алексеевка Флорештского района. Глава государства поговорил с работниками учреждения о том, в каких условиях они трудятся, какие трудности и потребности у них возникают. По их словам, садику срочно нужна новая мебель, посуда, постельное белье и др. для открытия новой группы.

В связи с этим было решено, что от имени Благотворительного фонда “Din suflet” детскому саду будет оказана необходимая помощь, чтобы появилась новая группа и чтобы обучением было охвачено как можно больше малышей, а их родители могли бы трудоустроиться.

– Подчеркну, что дети – наше будущее, и наш долг – создать условия, подходящие для учебы и развития. Буду и далее прилагать усилия, чтобы оказывать им всю необходимую поддержку для обеспечения надлежащих условий в процессе обучения, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.