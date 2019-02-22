Додон: Дестабилизация опасна, потому что в этом случае проиграют все

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Риск дестабилизации ситуации по результатам предстоящих парламентских выборов в Молдове есть, и больше он связан не с геополитикой, а с внутренним фактором, а именно нежеланием правящей проевропейской коалиции уступать власть. Об этом глава государства Игорь Додон заявил в интервью ТАСС. – В последнее время я встречался с лидерами ЕС, зарубежными политиками, в том числе в ходе участия в Мюнхенской конференции по безопасности. У нас постоянный контакт с нашими российскими партнерами, в среду я пригласил посла США в Кишиневе. Из того, что они мне говорят, можно сделать вывод, что влиятельные внешние игроки не заинтересованы в том, чтобы наша страна стала новой горячей точкой, – отметил президент.

По словам Игоря Додона, дестабилизация на основании внутреннего фактора может случиться в двух случаях.

– Первый — если демократы, которые, как свидетельствуют опросы, не имеют шансов получить большинство в парламенте, попытаются задействовать пресловутый административный ресурс, снять с выборов кого-то из своих конкурентов, как это уже было на выборах 2014 года. Неважно, кто это будет — левые социалисты или проевропейский блок Аcum. Правда, до голосования осталось два дня, и я надеюсь, что этого не случится. И второй — если в день выборов власти прибегнут к массовым подтасовкам, это все будет зафиксировано наблюдателями, а левая и правая оппозиция не признает законность голосования. Будут протесты, призывы к внешним партнерам не признавать итоги голосования. Со своей стороны, власти, конечно, попытаются “дожать ситуацию”. И тогда возможен новый виток напряженности, который приведет к серьезной дестабилизации, – считает он.

В данной связи Игорь Додон напомнил, что он, как глава государства, последние два года всеми силами пытался избежать эскалации напряженности в стране. Но теперь, если не дать жесткий отпор возможным беззакониям, попыткам игнорировать позицию президента и поддерживающей его партии, граждане его не поймут.

– Очень надеюсь, что сложный клубок проблем, возникших в нашей стране за последние годы, будет развязан мирно — через создание промолдавского большинства и правительства. Дестабилизация опасна, потому что в этом случае победителей, скорее всего, не будет. Проиграют все, – подытожил Игорь Додон.