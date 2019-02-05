Додон: Десятки молдавских производителей уже поставили свои товары в Россию транзитом через Украину (ВИДЕО)

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Глава государства рад, что его внешнеполитическая повестка в новом году началась с визита в Российскую Федерацию. Игорь Додон отметил, что кроме обсуждения двусторонних отношений, основной задачей его визита было решить проблему поставки молдавских товаров на российский рынок, что ему и удалось сделать.

В данной связи он напомнил, что, только став президентом, договорился об открытии российского рынка для сотен молдавских производителей. Затем главе государства удалось добиться снятия таможенных пошлин на 5 категорий молдавских товаров. Более 500 миллионов леев, которые платили наши производители, когда они въезжали в Россию, теперь остаются в Молдове.

– Но возникла проблема. Из-за конфликта между Россией и Украиной Россия перекрыла практически полностью поставку товаров из Украины в РФ и заодно весь транзит. При встрече с Путиным я сказал, что нам поставлять через Румынию, Белоруссию либо Турцию будет намного дороже. И все таможенные пошлины, которые были сняты на эти товары, не будут иметь никакой практической прибыли, потому что затраты большие. Попросил сделать исключение для Молдовы, и я рад, что Путин согласился, – сказал он.

По словам Додона, в результате его встречи с Владимиром Путиным, с 30 января были даны указания всем таможням РФ принимать грузы из Молдовы, которые идут транзитом через Украину. Вчера несколько десятков наших производителей вин, консервов, яблок, овощей уже поставили свои товары через Украину транзитом на российский рынок.

– Я думаю, это будет серьезным стимулом для роста торговли между Молдовой и Россией. Мы хотим дружить и торговать со всеми, но наши яблоки покупают в России, наше вино, консервы ждут в России. Мы не против того, чтобы экспортировать в Европу, но практика показывает, что больше всего товаров потребляют на российском рынке. И то, что мы смогли договориться, касается сотен и тысяч наших граждан, которые работают на этих предприятиях агропромышленного комплекса, – добавил президент.

Игорь Додон также отметил, что “в идеале этими вопросами должно заниматься правительство, но сейчас они все занимаются выборами”.

– Кстати, за несколько дней до того, как я туда вылетел, наверное, понимая, что я эту проблему решу, правительство направило писмо Козаку с просьбой решить эту проблему. Думаю, они попытаются сказать, что они это решили. Главное, что мы это решили, – подчеркнул глава государства.