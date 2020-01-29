Додон – депутатам ПАСЕ: Не поддерживайте партии, поддерживайте граждан Республики Молдова!

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Отдельную часть своего выступления в ПАСЕ Игорь Додон посвятил приоритетам внешней политики. Президент подчеркнул, что с момента обретения независимости Республика Молдова была разделена между различными геополитическими течениями, которые политики чаще всего создавали с целью получения избирательного капитала.

– У нас были проевропейские партии и политики, которые скомпрометировали европейский курс страны. Геополитическая борьба между партиями Молдовы привела в замешательство граждан и часто блокировала развитие страны. Все, кто участвовал в политике, должны взять на себя ответственность за эту ситуацию, извлечь из неё уроки и осуществить необходимые преобразования, с тем чтобы наша страна больше не разделялась на проевропейцев, прорусских, проамериканцев, прорумын и так далее. Приоритетом президента и нового молдавского правительства является сбалансированный внешнеполитический курс. Это предполагает эффективное внедрение Соглашения об ассоциации с ЕС, восстановление и развитие стратегического партнерства с Российской Федерацией, нашими соседями Румынией и Украиной, США, Турцией и другими странами. Принцип сбалансированной внешней политики предлагает открытость ко всем международным партнёрам, как на Западе, так и на Востоке. Республика Молдова – европейская страна, и мы поддерживаем идею создания единой Европы от Лиссабона до Владивостока. Мы полны решимости построить современное развитое и процветающее правовое государство, которое займёт достойное место в Европе и во всем мире, – добавил он.

Игорь Додон подчеркнул, что ему бы хотелось, “чтобы Молдову больше не считали пророссийской, проевропейской, проамериканской или прорумынской. У нас есть граждане, которые могут поддерживать одновременно все эти направления либо ни одно, но важно не генерировать геополитические стереотипы, а сосредоточиться на демократических ценностях”.

– Моя цель и моё самое большое желание как президента – объединить людей, бороться с этим ложным геополитическим разделением, созданным политическими партиями в их стремлении обеспечить для себя полностью контролируемый электорат. Поэтому прошу вас: не поддерживайте партии, поддерживайте граждан Республики Молдова. Если бы мы сейчас перечислили проевропейские партии и руководителей Республики Молдова последних 10-ти лет, пользовавшихся доверием у европейских лидеров, мы опустили бы головы от стыда. Быть проевропейским означает не только политическую принадлежность к европейской политической группе, но – прежде всего – способность усвоить и внедрить европейские ценности в Республике Молдова. Как президент я хочу, чтобы важная поддержка, которую страны ЕС оказывают Молдове, достигала непосредственно граждан, правильно оценивалась и продвигалась, но не в пользу отдельных партий или политиков, – добавил глава государства.