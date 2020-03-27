Додон: Деньги мы еще заработаем. Главное – не потерять людей (ВИДЕО)

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Важны не деньги, а люди. Так Игорь Додон ответил на комментарии граждан о том, что экономика страны понесет убытки из-за введенного карантина.

– Некоторые страны тоже так думали. Знаете, на начальном этапе, мне кажется, Англия, Голландия, ещё пару стран, Германия даже, не ставили никаких ограничений – “главное, чтобы экономика работала”. И вы видели, что все страны перешли на жёсткий карантин, потому что риски очень большие, потому что нет ещё против этого вируса вакцины. Поэтому большинство стран приняли решение сделать карантин жёстче и выиграть время. Вопрос же в чем? Если будет массовое заболевание, то медицинская система может быть заблокирована, как произошло в Италии – слишком много больных, случился коллапс медицинской системы. Поэтому жёсткие меры карантина позволяют с одной стороны не перезагружать медицинскую систему, с другой стороны – выиграть время для того, чтобы справиться с этой эпидемией. Да, мы понимаем, что экономика потеряет, но я процитирую, кажется, Билла Гейтса, который сказал, что деньги мы ещё заработаем, а человеческие жизни мы не вернём. Экономику мы постановим на ноги, важно сохранить жизни людей, важно не потерять граждан. Это наш приоритет, – сказал президент.

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