Додон: День Победы у нас никто и никогда не отнимет (ФОТО)

Сегодня вместе с семьей глава государства принял участие в традиционной акции памяти тех, кто воевал в Великой Отечественной войне – шествии «Бессмертного полка».

В этом году акция была как никогда многолюдной, отметил на своей странице в соцсети президент, возглавивший шествие.

– Десятки тысяч людей с георгиевскими лентами и портретами фронтовиков. Живые ветераны той страшной войны рядом с их внуками и правнуками. Весеннее, праздничное настроение у всех участников марша. Мы – наследники Великой Победы. Мы – потомки героев-победителей. И этот праздник у нас никто и никогда не отнимет, – подчеркнул он.

Глава государства выразил низкий поклон всем ветеранам – и ныне живущим, и ушедшим от нас.

– Их подвиг навсегда останется в нашей памяти! – заверил он.

Напомним, что прошедший в Кишиневе этим утром марш стал рекордным – его участниками стали около 100 тысяч человек.