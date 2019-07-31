Додон: Демократы в месяц собирали по 40 млн евро “дани” со всех коррупционных схем

Додон: Демократы в месяц собирали по 40 млн евро “дани” со всех коррупционных схем

Новому врио генерального прокурора в обязательном порядке нужно расследовать все схемы коррупции и контрабанды, которые использовались прежним режимом и были выявлены новой властью. Об этом в рамках “прямой линии” в “Одноклассниках” заявил президент Игорь Додон, раскрыв некоторые “скобки”. 

– По схемам, которые мы выявили на этом этапе, руководство ДПМ собирало “дань” около 40 миллионов евро в месяц.  Это разные схемы, коррупционные, в том числе янтарь, контрабанда сигарет и так далее. Мы сейчас со всем этим разбираемся, – сказал он. 

Глава государства отметил, что в переводе на национальную валюту это почти 1 миллиард леев в месяц или 12 миллиардов в год. Эта сумма позволила бы увеличить минимум на 50% пенсии всем ее получателям.

– Это серьезные деньги, которые уходили в “теневую” и которые собирало как “дань” руководство ДПМ, – добавил он. 

 

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