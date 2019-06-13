Додон: Демократы уже понимают, что решение Венецианской комиссии будет против них (ВИДЕО)

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Венецианская комиссия – очень важный орган. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил президент страны Игорь Додон. Глава государства напомнил, что в адрес ВК по ситуации в Молдове обратился Генеральный секретарь Совета Европы Торнбьёрн Ягланд, оскорбленный последними решениями КС.

В данной связи Игорь Додон прокомментировал вчерашнее заявление вице-председателя ДПМ Андриана Канду о том, что решение Венецианской комиссии “ничего не изменит”.

– Он сказал, что Венецианская комиссия ничего для них не значит. То есть, они уже понимают, что решение будет против них, об узурпации власти в стране, – сказал Додон.

Глава государства выразил уверенность в том, что Венецианская комиссия признает процесс формирования парламентского большинства и избрания правительства легитимным, как считают и все эксперты.

– Тогда КС должен будет пересмотреть свое решение и полным составом уйти в отставку, – отметил президент.