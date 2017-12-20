Додон: Демократы рискуют получить в лице Бэсеску второго Саакашвили

Глава государства прокомментировал деятельность бывшего президента Румынии в нашей стране.

Он ходит с торбой по Молдове…Если бы моя воля и у меня были для этого полномочия, я давно объявил бы его персоной нон грата и это было бы правильно, – сказал Игорь Додон.

Президент также предупредил о возможных последствиях поддерживающих Траяна Бэсеску демократов.

Они могут оказаться в той же ситуации, как с Мишей Саакашвили на Украине. И я хочу, чтобы они это поняли. Если они думают, что это так просто пройдет – нет. Это хорошо поставленная система. Этот туризм по РМ с открытыми призывами нужно остановить как можно быстрее, – добавил он.

Глава государства считает, что после провала в Румынии Бэсеску решил стать “большим героем” в нашей стране. Он также отметил, что при выдаче экс-президенту соседней страны молдавского гражданства были допущены нарушения.

Но я твердо уверен, что молдавского гражданства у него не будет, и ни в какой парламент он не пройдет. Но нужно идти дальше. Таким людям нечего делать в РМ, – заключил Игорь Додон.