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Додон: Демократы рискуют получить в лице Бэсеску второго Саакашвили

Додон: Демократы рискуют получить в лице Бэсеску второго Саакашвили

Глава государства прокомментировал деятельность бывшего президента Румынии в нашей стране. 

Он ходит с торбой по Молдове…Если бы моя воля и у меня были для этого полномочия, я давно объявил бы его персоной нон грата и это было бы правильно, – сказал Игорь Додон. 

Президент также предупредил о возможных последствиях поддерживающих Траяна Бэсеску демократов.

Они могут оказаться в той же ситуации, как с Мишей Саакашвили на Украине. И я хочу, чтобы они это поняли. Если они думают, что это так просто пройдет – нет. Это хорошо поставленная система. Этот туризм по РМ с открытыми призывами нужно остановить как можно быстрее, – добавил он. 

Глава государства считает, что после провала в Румынии Бэсеску решил стать “большим героем” в нашей стране. Он также отметил, что при выдаче экс-президенту соседней страны молдавского гражданства были допущены нарушения.

Но я твердо уверен, что молдавского гражданства у него не будет, и ни в какой парламент он не пройдет. Но нужно идти дальше. Таким людям нечего делать в РМ, – заключил Игорь Додон. 

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