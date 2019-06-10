Додон: Демократы рассматривают вариант физического устранения президента

Проблемой №1 для ДПМ на данный момент является легитимный президент, потому что именно глава государства подписывает указы о промульгации законов. Об этом журналистам рассказал Игорь Додон. Он отметил, что демократы рассматривают три возможных варианта, “как избавиться от президента”.

– Плахотнюк думает, что, если он избавится от Додона, некому будет подписывать указы, а следующим будет Филип, который заблокирует абсолютно все. У них есть три варианта, как избавиться от меня. Первый: попытка ареста – то, чем сейчас занимается Генеральная прокуратура, Шор, остальные, которые пишут на меня в прокуратуру, но, согласно закону, они не имеют права снять иммунитет с президента, кроме как голосованием в парламенте – 2/3 голосов. И поэтому они могут пойти, как говорят русские, “по беспределу”.

Второй вариант – шантаж семьи. Уже есть сообщения о том, что арестуют мою семью, детей, если я не напишу заявление об отставке по личным обстоятельствам. Или они надеются, что я возьму семью и сбегу из страны. Хочу предупредить их, что не будет никакой уступки, вне зависимости от всей грязи, шантажа и давления, я буду стоять до конца. Не трогайте мою семью, господин Плахотнюк. Я никогда не прощу вчерашних слез моей жены. Не трогайте детей, семью! Я никогда себе подобного не позволял.

И третий вариант – физическое устранение, и они рассматривают и этот сценарий. Я никого не хочу пугать. Я говорю обо всем осознанно, потому что я знаю, с кем мы имеем дело, – сказал он.