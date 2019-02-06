Додон: Демократы пытаются помешать молдаванам в России проголосовать на выборах

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“Страшилки”, запущенные в СМИ о якобы плачевных результатах миграционной амнистии для молдаван в России – не более, чем попытки Демократической партии помешать участию наших сограждан, работающих в РФ, в избирательном процессе. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ Молдова” заявил президент страны Игорь Додон, комментируя обвинения в свой адрес лидера “Партии регионов” Александра Калинина.

Додон отметил, что эта партия – очередной спойлер, запущенный демократами против социалистов, а потому удивляться заявлениям его лидера не стоит.

– Я не видел, чтобы этот тип с большими уголовными проблемами в России не соглашался или критиковал открытие всего 11 участков на выборах в Российской Федерации. Это спойлер против социалистов, который запустила ДПМ. У них и символ, как у ПСРМ. Это классические вещи, – сказал он.

Додон подчеркнул, что, тем самым, демократы предпринимают очередную попытку “напугать наших граждан, чтобы они не вернулись в Молдову”.

– Нынешняя партия власти боится этих граждан, потому что они точно проголосуют против. Сначала они открыли меньше участков – всего 11, из которых 5 – в таких городах, где нет молдаван или их несколько сотен. Для того, чтобы эти граждане не вернулись сюда, запустили этих горе-политиков для того, чтобы они выступали с такими заявлениями. Мы всё это видим, в том числе и то, как они переходят некоторые грани по отношению к президенту, время все покажет. Надеюсь, что, несмотря ни на что, десятки тысяч наших сограждан воспользуются амнистией, о которой мы договорились с Владимиром Путиным, и вернутся в Молдову, – подытожил он.