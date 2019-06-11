Додон: Демократы массово вывозят деньги из страны и уничтожают улики по “краже века” (ВИДЕО)

Додон: Демократы массово вывозят деньги из страны и уничтожают улики по “краже века” (ВИДЕО)

Высший совет безопасности рассмотрел на сегодняшнем заседании и массовый вывод из страны финансовых средств и материальных ценностей, а также разрушение улик совершенных преступлений. Как рассказал президент Игорь Додон, на данный момент есть два государственных учреждения, которые в режиме онлайн следят за информацией о банковских переводах на сумму более 500 тысяч леев. 

– В данной связи были приняты следующие решения: просим Национальный банк Молдовы и Службу по предупреждению и борьбе с отмыванием денег, находящуюся в подчинении правительства, ежедневно информировать ВСБ обо всех передвижениях денежных средств. Также просим предоставить всю информацию о передвижении денег, начиная с 1 января 2019 года, – сказал Игорь Додон. 

По словам президента, в его адрес и в адрес членов ВСБ поступила информация, что те, кто потерял власть, в срочном порядке выводят деньги из страны. Эту информацию подтверждают различные источники, добавил он.

 – Чтобы предупредить эти схемы, сегодня мы, от имени ВСБ, просим информировать нас по этому поводу ежедневно, – пояснил Додон. 

Глава государства также предупредил следственные органы о том, что они будут нести личную ответственность в случае уничтожения или исчезновения улик по преступлениям и уголовным делам, связанным с “кражей века”, отметив, что такая информация также есть.

 – Чтобы у нас не было повторения того, что случилось несколько лет назад, когда сгорел автомобиль в лесу, или чтобы “случайно” не сгорел этаж в здании прокуратуры для уничтожения улик. Мы знаем об этом и предупреждаем сотрудников данных учреждений о том, что они будут нести личную ответственность за это, – добавил президент. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md