Додон – демократам: Скажите честно людям, что вы хотите досрочных выборов, потому что теряете власть

0

В прошлую пятницу демократы вытащили граждан к зданию парламента для того, чтобы они кричали, что не хотят досрочных выборов. А уже на следующий день, в субботу, когда было создано парламентское большинство и необходимость проведения внеочередного голосования отпала, демократы вывели граждан уже с лозунгами за досрочные выборы. Об этом заявил президент страны Игорь Додон в эфире общественного телеканала, уточнив, что главное, что движет демократами – нежелание отдавать власть новым легитимным парламенту и правительству.

– Ребята, так определитесь, что вы хотите? Или если вы видите, что проигрываете, лучше досрочные? Давайте скажем честно людям, что вы хотите досрочных выборов, потому что вы теряете власть. Следуя их логике, получается, что если ДПМ больше не контролирует власть, надо проводить досрочные выборы. А если бы Демпартия осталась у власти вместе со всеми рычагами – прокуратурой, министерствами и так далее – тогда все было бы хорошо. Вот в чем проблема. Так что получается, мы должны проводить досрочные выборы в Молдове столько, сколько нужно, чтобы они были у власти всю жизнь? Так не пойдет, – сказал Додон.

В заключение президент напомнил, что есть 61 депутат парламентского большинства, признанного всем миром и избравшего новое легитимное правительство, а с того момента демократы уже находятся в оппозиции и должны, наконец, смириться с этим.