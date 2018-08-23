Додон: Даже сегодня мы не можем в полной мере радоваться стране, в которой живем

Додон: Даже сегодня мы не можем в полной мере радоваться стране, в которой живем

За 27 лет независимости нам удалось сохранить государственность, нейтралитет и молдавскую идентичность, несмотря на все провокации. В то же время у нас по-прежнему нет общественного и политического согласия в том, что касается национальной идеи Республики Молдова. Об этом президент Игорь Додон заявил в специальном интервью ipn.md по случаю наступающего Дня независимости. 

Глава государства вспомнил, что для него и для его семьи значило обретение Молдовой независимости.

– Как все молдаване, мы радовались, что у нас будет свое государство, которое мы сможем оберегать и превратить в настоящее украшение Восточной Европы. Однако политическая и экономическая реальность, отношения в обществе, вопросы идентичности быстро развеяли нашу эйфорию и надежды, потому что последовали 90-е годы, очень сложные для граждан, с множеством политических ошибок и экономических потерь. Даже сегодня мы не можем в полной мере радоваться стране, в которой живем. Но это вина не независимости, а коррумпированной и безответственной власти, – сказал он. 

Говоря о том, чем следующие годовщины независимости будут отличаться от нынешней, Игорь Додон отметил, что, прежде всего, их празднование будет организовано другой властью. По его словам, на первый план, наконец, выйдут истинные ценности молдавского государства.

– Мы будем гораздо ближе к окончательному разрешению приднестровской проблемы. Люди будут больше верить в это государство, и, очень надеюсь, сократится исход населения, потому что Молдова должна вновь стать привлекательной страной для жизни, в первую очередь, для собственных граждан, – подчеркнул глава государства. 

В заключение президент отметил, что все граждане страны должны гордиться тем, что нам удалось сохранить государственность Молдовы, и что, несмотря на экономические или политические кризисы, нам есть за что бороться, что строить и что оставить в наследство нашим детям и внукам.

 

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