Додон: Даже “проевропейские” депутаты больше не верят в европейский вектор и не хотят закреплять его в Конституции

Сегодня мы все увидели, до какого уровня поддержки дошла идея европейской интеграции. Об этом написал президент Молдовы Игорь Додон после того, как голосование во втором чтении за инициативу Демократической партии о внесении евроинтеграцию в Конституции провалилось.

– Даже те парламентарии, которые называют себя проевропейскими, уже не верят в европейский вектор и не хотят закреплять его в Конституции. Да и неправильно, когда идеология отдельных партий становится идеологией государства, поскольку это антидемократично и нарушает принцип плюрализма идей, – отметил он.

По словам президента, теперь, согласно Конституции, этот вопрос не может быть поставлен на голосование в парламенте в течение года.

– А после парламентских выборов 24 февраля 2019 года, как мы все понимаем, проевропейского большинства уже не будет, – подчеркнул президент.

Напомним, сегодня демократам не удалось принять скандальный законопроект во втором чтении.