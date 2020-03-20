Додон: Даже не хочу представлять, что было бы, если бы в этой ситуации у Молдовы было другое правительство. Боже упаси!

Додон: Даже не хочу представлять, что было бы, если бы в этой ситуации у Молдовы было другое правительство. Боже упаси!

Глава государства высоко оценивает действия правительства Иона Кику в борьбе с коронавирусом и с  негативными последствиями, которыми сложившийся кризис может обернуться для всей нашей страны. Заявление было сделано в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает”. 

Игорь Додон рассказал, что в нынешней ситуации он вместе с комиссией по чрезвычайным ситуациям взял на себя управление ситуацией внутри страны и всё, что касается медицины, а правительство он попросил уделить особое внимание экономическому блоку. Главная задача – поддержать экономических агентов, чтобы они не были вынуждены закрывать рабочие места.

– В правительстве специалисты высокого уровня. Я даже не хочу представлять, что было бы, если бы в этой ситуации у Молдовы было другое правительство. Боже упаси! – сказал он. 

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