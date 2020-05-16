Додон: Давайте поддержим в этом году, как никогда ранее, отечественных производителей! (ВИДЕО)

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Начинается сезон фруктов, овощей и ягод, выращенных молдавскими аграриями. В Садова уже созрел богатый урожай клубники – одного из предметов гордости населенного пункта, а также важного экспортного товара. В сборе ягод сегодня приняли участие и Игорь Додон вместе с супругой Галиной.

– Пандемии проходят, а наша забота о родных полях и молдавских тружениках села должна быть постоянной. Давайте превратим кризис в возможности, поддержим в этом году, как никогда ранее, отечественных производителей и порадуемся урожаю, который дает наша земля, – призвал президент на своей странице в соцсети.

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