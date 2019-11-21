Додон: Что можно копировать у правительства Санду? Антиконституционные проекты законов или установку крестов в министерствах? (ВИДЕО)

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Все социальные меры, озвученные в начале этой недели главой государства, являются исключительными проектами либо самого президента, либо пропрезидентской Партии социалистов. Об этом в рамках интервью порталу Unimedia заявил Игорь Додон.

Глава государства категорически опроверг обвинения в том, что данные проекты являются плагиатом идей правительства Майи Санду. Все инициативы были ранее разработаны и зарегистрированы либо самим президентом, либо ПСРМ, отметил он, добавив, что все они есть на сайте парламента, и в этом легко убедиться.

– О каком плагиате может идти речь? Что можно копировать у правительства Санду? Антиконституционные проекты законов или установку крестов в министерствах? Или, может быть, идею давать детям муст, или как проводить конкурсы красоты в Гарварде? Что мы можем у них “копировать”? Ничего, – заявил Додон.